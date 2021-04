Riskirühma kuulumise kohta saab inimene infot oma perearstilt või patsiendiportaali avalehelt aadressil digilugu.ee jaotuses Minu andmed. Samuti annab riskirühma kuulumise kohta infot perearst.

Vaktsineerimiseks saab aja broneerida nii oma perearsti juures telefoni teel kui ka digiregistratuuris, kuhu lisavad vastavalt vaktsiinitarnetele aegu kõik haiglad ning 107 perearsti.

Haigekassa koostas riskirühma kuuluvate inimeste nimekirjad jaanuari alguse seisuga ning nendele inimestele on digiregistratuuri vaktsineerimisaja broneerimisvõimalus avatud. Ajad lisatakse digiregistratuuri vastavalt sellele, kuidas vaktsiini riiki jõuab.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuna vanemaealiste hõlmatus on jõudnud mitmes maakonnas ligikaudu 70 protsendi tasemele ning perearstid on suure osa oma nimistu vanemaealistest jõudnud vaktsineerimisele kutsuda, on aeg avada vaktsineerimisvõimalused järgmistele riski- ja vanuserühmadele.

«Oleme veel aprillis siiski olukorras, kus vaktsiini saabub riiki endiselt jaokaupa ning kui teie perearstil pole kohe aega pakkuda, saab ta teid enda juures ootenimekirja lisada. Kui digiregistratuuris pole kohe aega, tuleks jälgida nii kohalikku kui üleriigilist meediat ja haiglate sotsiaalmeediakanaleid, mille kaudu haiglad vaktsineerimisaegadest märku annavad,» lisas Parv.

«Rõõm on näha, et perearstid on riskirühmade vaktsineerimisega lõpusirgel. Vaktsineerimise tempot on kujundanud vaktsiinide kogused, mida on võimalik perearstikeskusele tellida,» selgitas perearstide seltsi juht doktor Le Vallikivi.

«Kuna patsientide andmetes võib olla muudatusi, siis kutsume kõiki üle 70 aasta vanuseid patsiente ka ise endast perearstikeskusele märku andma. Ühtlasi loodame, et need inimesed, kes on vaktsineerimisest varasemalt keeldunud ja nüüd ümber mõelnud, samuti oma perearstikeskusega ühendust võtavad. Riskirühmade vaktsineerimine kaitseb just nõrgema tervisega inimesi raske haigestumise eest, mistõttu soovitame arstidena kindlasti vaktsineerimise võimalust kasutada,» ütles doktor Vallikivi.