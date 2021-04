Eesliinitöötajate vaktsineerimine jätkub

Valitsuse otsuse kohaselt jätkatakse Eestis lähiajal nende eesliinitöötajate vaktsineerimisega, kellel on tööst tulenevalt kõrgendatud oht nakatuda koroonaviirusega. Eesliini töötajate vaktsineerimisega alustatakse alles siis, kui vähemalt pooltes maakondades on vanemad kui 70-aastased inimesed suuremalt jaolt ehk 70 protsendi ulatuses vaktsineeritud.

Vaktsineerimise põhifookus jääb riskirühmadele. Samas, arvestades vaktsiinide tarnekava, on kolme järgneva nädala jooksul võimalik suunata eesliinitöötajate vaktsineerimiseks piisavalt vaktsiinidoose, et jätkata vaktsineerimisprotsessiga sealt, kus see lubatud vaktsiinitarnete drastilisel vähenemisel katkes. Järgnevatel nädalatel plaanitakse lõpetada kuni 23 000 eesliinitöötaja esimese doosiga vaktsineerimine. Koostöös tööandjatega töötatakse välja lahendused ka ülejäänud eesliini tarbeks. Vaktsineerimise ulatus sõltub tarnete tegelikust mahust.