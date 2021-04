Valgas oli esmaspäeval kavas volikogu istung, kus plaanis senise peamiselt keskerakondliku vallavõimu umbusaldamine ja uute vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine. Vahetult enne istungit tekkis aga segadus, kas istung ikka toimub, kuna senine võim püüdis seda ära jätta. Napilt enne istungit saatis senine volikogu esimees Alar Nääme volinikele teavituse, et istung jääb ära, viidates sellele, et Valga valla näitajad viitavad koroonanakkuse laialdasele varjatud levikule ja istungipaigaks valitud Valga kultuuri- ja huvialakeskuses ei ole võimalik täita terviseameti tingimusi. «Kõige olulisem tingimus, mida ei ole võimalik täna täita, on istungiks kasutatava ruumi 25-protsendilise täituvuse nõue ja igale ruumis viibivale isikule peab olema tagatud istungiks kasutatavas ruumis 16 ruutmeetrit põrandapinda,» põhjendas Nääme.