Rahvamajade ühing jagas Valgas tunnustusi

Aasta koostööpartneri kategoorias tuli Lõuna-Eestisse suisa kaks tunnustust. Need said Värska sanatoorium Võrumaalt, mille esindajana võttis auhinna vastu Tiia Saarestik, ja Anneli Kattai juhitav Valga arenguagentuur.

Aasta koostööpartneri auhind antakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud rahvamajade ühingu eesmärkide saavutamisse.

Auhinna Kuldkand üks laureaat on aga MTÜ Võru Sümfoonilise Muusika Ühing juhatuse liige Ilmar Kudu, kes on Eduard Tamme nimelise Võru puhkpillifestivali korraldaja ja projektijuht. Sama tiitli sai ka Harjumaal asuva Jõelähtme rahvamaja teatritrupi LavaGrupp juhendaja ja lavastaja Maie Ramjalg. Auhind antakse nendele, kes väga pikka aega ja aktiivselt tegutsenud kultuurivaldkonnas.

Aasta tegijaks kuulutati Viljandi Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik, aastaid Karksi-Nuia kultuurikeskust juhtinud Kai Kannistu. See tiitel antakse isikule või organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, täpsemalt aga tema panuse eest Eesti rahvamajade hüvanguks.

Aasta teoks nimetati Lääne-Virumaal Kunda rannas korraldatud Mereluulepidu. Viru-Nigula kultuurikeskuse korraldatud omanäolisel ettevõtmisel lugesid mereteemalisi luuletusi näitlejad ning teised avaliku elu tegelased. Aasta teo tiitel on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes.

Aasta noor tegija on Robin Täpp Rakvere Teatrist, kes on seal kino osakonnajuhi abi, aga jõudnud elu jooksul tegutseda ka lavastajana teatris Karakter. Tiitel antakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja.