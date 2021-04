Muudatuse järgi hakatakse inimeselt, kes käib vähemalt kaks korda nädalas riigipiiri ületades tööl või õppimas Eestis, nõudma ainult ühe koroonaviiruse testi tegemist 7 päeva jooksul. Ilma testita tohib üle riigipiiri tööl ja õppimas käia ka juhul, kui inimene on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud või inimene on vaktsineeritud.

Praegu laieneb Eesti-Läti riigipiiri ületamisel tavapärane regulatsioon, kus 10-päevase eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb pärast piiriületust teha negatiivse tulemusega test, et saaks täita vältimatuid tööülesandeid. See regulatsioon tähendab Eesti-Läti piiriülesel töötamisel inimeste jaoks nädalas kahe kuni kolme testi tegemist, mis on aja- ja ressursikulukas.