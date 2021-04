GALERII ⟩ Räpina valla ametnikud said vähemalt talgutel taas kokku

Räpina abivallavanema Piret Rammo sõnutsi ei ole vallavalitsuse töötajad igal aastal üheskoos talgutel käinud, aga tänavu otsustati tulla. «Pastoraadi hoone asub ju linna südames ning on ju ilus, kui ka selle ümbrus korras on. Vähemalt said täna korda tehtud teeservad ja esimene vaade. Muidu oleme kaasa löönud ikka oma küla üritustel, aga Räpina linnas oleme tõesti esmakordselt. Mu kolleeg Riho Luht alustas juba eelmisel nädalal Leevi külaplatsi korrastamisega, mina aga lähen täna veel edasi Veriora perenaiste seltsi koristuspäevale,» rääkis ta.