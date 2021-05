Laupäeval, 1. mail peetakse kõikjal üle Eesti perekeskne Teeme Ära 2+2 talgupäev, kuhu on hommikuse seisuga kirja pandud üle 2100 talguteo. Muude kevadtööde kõrval on plaanis rajada üle 770 liigirikka lilleniidu ning ehitada ligi 430 kompostikasti ja meisterdada 370 putukahotelli.

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et maikuu esimene laupäev, mis on traditsiooniliselt saanud üle-eestiliseks Teeme Ära talgupäevaks, toimub tänavu küll 2+2 vormis, kuid varasemast tuttava õhina ja hoogsa kaasalöömisega. „Sel aastal kutsume inimesi ette võtma neid töid ja tegemisi, mis on jõukohased kahekesi või koos pereliikmetega. Putukahotellid ja kompostikastid pakuvad mõnusat meisterdamist ning pärast kogu aasta jooksul põnevat uudistamist nii väikestele kui ka suurtele talgulistele,“ rääkis Tüür. Ta lisas, et talgutegude kaart on kirju ning täieneb veelgi.