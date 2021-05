Maanteemuuseumis avanevad pärast paarikuist suletud olekut 5. mail masinahall näitusega „Masinate valitsemine“, vana postijaama hoonete kompleks koos näitusega hobuajastust „Head teed“ ja vabaõhukeskkond koos ajaloolise teeruumi ja laste liikluslinnakuga.

Ettevalmistustööd suvehooajaks algasid tegelikust juba mitu kuud varem. Paikneb ju maanteemuuseum Põlvamaal Varbusel kümnel hektaril ning võrreldes talvise perioodiga suureneb ekspositsiooni pind suvel lausa kolmekordseks. See omakorda toob kaasa vajaduse suurendada ka igapäevaselt külastajatega tegelevate teenindajate hulka. Kevadel kandideeris vabadele kohtadele enam kui 40 inimest, kelle seast valis muuseumimeeskond välja 20. Hea on tõdeda, et mitmegi suvesangari „tööstaaž“ ulatub maanteemuuseumis juba 5 aastani.

„Tegevusvaldkondi, mida muuseumis täita tuleb, on väga erinevaid ning need eeldavad ka tööle valitutelt erinevaid oskusi ja teadmisi,“ ütles muuseumi külastusvaldkonnajuht Liina Nurmine. Üliolulised on soov ja oskus suhelda külalisega, teda kuulata ja suunata. „ Et oleme valdkondlik muuseum, tulevad alati kasuks lisaks ajaloo tundmisele ka teadmised mehaanikast ja füüsikast ning loomulikult liikluseeskirjade tundmine, seda eriti liikluslinnas lastele liiklusharidust jagades,“ tõdes Nurmine.

„Et rõõmus meel, naeratav suu ja hea meeskonnatunne kestaks sügiseni, peamegi äärmiselt oluliseks leida igale tööpostile just kõige paremini sobivamad inimesed. On hea meel, et meiega liitusid nii need, kes on peatselt gümnaasiumit lõpetamas kui ka need, kel juba pensionipõlv käes“ täiendas Nurmine.