Järgmise nädala algus toob üle 20 soojakraadi

Reedel eemaldub madalrõhuala Soome põhjaalade suunas, aga selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja edelatuul, õhtupoolikul pöördub tuul läänekaarde. Öösel on sooja 2-5, päeval 7-10 kraadi, tihedama sajuhoo all langeb paar kraadi madalamale.

Laupäeval läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond ja praegustel andmetel suundub see Eesti kagupiiri lähistelt mööda Peipsi taha. Vihmapilvi jõuab enam Eesti lõuna- ja idaossa, lääne pool on saju võimalus väiksem. Tuul puhub öösel läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk, päeval valdavalt loodest ja muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +4 kraadi, päeval on sooja 5-9 kraadi.