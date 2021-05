Võistlustules on üheksa vaprat minifirmat, kes suutsid eduka äri püsti panna ka koroonale vaatamata tootes näiteks eritellimusel seepe, šokolaadiga kaetud küpsisepulgakesi, taaskasutatud materjalidest valmistatud patsikumme ja paljut muud nutikat.

Veebi vahendusel toimuvat minifirmade finaalvõistlust on kõik oodatud ka vaatama. Ülekanne algab kell 12.00 ning 14.00 näeb juba ka uhket auhinnagalat. Võistluse ülekanne toimub Eesti Töötukassa Karjäärikeskusest.

Võistlustules on üheksa noorte ettevõtet üle terve Eesti, kelle toodete ja teenustega on olnud võimalik tutvuda JA Eesti Facebooki vahendusel.

Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.-9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.