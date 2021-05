Sillapää lossi saal ja ümbrus saab tagasi endise hiilguse

Räpina vallavanema Enel Liini sõnutsi pidanuks Terastööde OÜ lossi ümbruse korrastamise lõpetama juba sel nädalal. «Aga tegime taotluse, et nad saaksid nädal aega pikendust, kuna neil oli paar nädalat koroonakriisist tingitud töötajate põud. Samuti on ette tulnud lisatöid, lisaks oli ilm külm ja vihmane. Teedele tuleb nüüd veel üksnes kivikate peale ning vaja on ümber tõsta valgusteid – ja ongi kõik. Järgmise nädala keskel on tööde üleandmine ja vastuvõtmine,» kinnitas ta, lisades, et firma töötab ka laupäeval ja pühapäeval.