Turvalisuse loomise eest saavad sellel aastal tunnustuse Narva politseijaoskonna patrullpolitseinik Richard Tartu, Ida sisekontrollitalituse uurija Julia Pimenova, Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Jekaterina Ehand ja Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude uurija Steven Ilves.

2020. aasta oktoobrist on Steven Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo liige. Esimeseks suureks töövõiduks oli tal kurjategijatelt suure koguse narkootikumide konfiskeerimine ja 50 000 eurose kriminaaltulu tuvastamine.

Steven alustas tööd Valga kriminaalpolitseis ning sealt edasi käis heas mõttes varjuna kannul juba teistelgi Lõuna-Eesti kurjategijatel, märkis Lõuna prefektuur.

Rotary premeeris silmapaistvaid noori politseinikke ja koerajuhte tänavu juba 21. korda. Preemia said kuni kolmeaastase staažiga turvalisuse loojad ja koerajuhina tööd alustanud politseinik.

„Tallinna Rotary Klubil on hea meel, et meil on järjekordne võimalus premeerida ja toetada tublisid noori politseinikke. Oleme leidnud, et see on parim viis kuidas ühiskonnale tähtsat tegevust toetada, nähtavaks teha ja häid eeskujusid välja tuua,“ lausus Tallinna Rotary klubi president Rein Leipalu.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul on noorte politseinike töö tunnustamine oluline ning aitab luua turvalisust tuleviku Eestis. „Lühikese tööstaaži vältel on noored teinud suuri tegusid, aidanud inimesi ja leidnud nutikaid lahendusi. Tallinna Rotary klubi tegevus noorte premeerimisel on märk sellest, et nende panust turvalisuse tagamisel on märgatud. Tunnustus on väärtus nii alustavate kolleegide kui kogu organisatsiooni jaoks,“ sõnas peadirektor.

Kolleegid on tänavusi parimaid noori politseinikke iseloomustanud järgmiselt:

Parima noore koerajuhi tiitli pälvis Lääne prefektuuri koerajuht Birgit Karu ja tema kolmeaastane patrullkoer Jacki. Birgitile sai väga kiiresti selgeks, et teenistuskoera koolitamine on tõsine ülesanne, mis esitab kamaluga väljakutseid. Tänaseks on raske töö ennast kuhjaga ära tasunud, sest Jackist on saanud atesteeritud politseikoer, kes on aidanud leida nii hädasolijaid kui ka tagaotsitavaid.

Richard Tartu jaoks algas patrullpolitseiniku töö 2018. aastal Sisekaitseakadeemias õppimise kõrvalt. Praeguseks on ta veendunud, et on teinud õige otsuse elukutse valikul. Tema positiivne ja professionaalne suhtumine oma töösse on eeskujuks nii tema kolleegidele kui ka oma kogukonnale, kes on talle kiidusõnu jaganud.

Igas juhtumis erapooletu tõe avastamine on Julia Pimenova südameasjaks. Olles sisekontrollibüroo noorim liige, suudab ta märgata kitsaskohti ja leida uusi lahendusi keeruliste olukordade lahendamisel. Enne sisekontrollibürooga ühinemist tõestas Pimenova ennast ka pädeva isikuvastaste kuritegude uurijana.

Jekaterina kohta jagub kolleegidel ainult positiivseid sõnu. Ta on meeskonna süda, olles hinnatud ka abipolitseinike seas, kes on Jekaterina ideedesse valmis alati panustama. Igapäevatöös on pakuvad talle huvi uuenduslikud lahendused, mis aitavad nii tema kui ka teiste ametnike tööd efektiivsemaks muuta.