Valga haiglas tuli üle aastate taas laps ilmale

Seni viimane sünnitus võeti Valga haiglas vastu 2018. aasta juuni lõpus vahetult enne sünnitusosakonna sulgemist 1. juulil. Pärast seda on Vendti sõnul umbes kord aastas ette tulnud, et mõni ema sünnitab kiirabiautos teel Tartusse või Võrru, kuhu Valga sünnitajad edasi suunati. Seekord aga ei kannatanud nii kaugele sõita. «Kiirabi otsus oli, et kuna nad Tartuni ei jõua, siis nad tulid siia. Tütar tahtis liiga kiirelt ilmavalgust näha.»