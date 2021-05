Ööpäeva jooksul manustati 13 789 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 369 157 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 155 022 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 136 inimesel. 99 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 63, Tartumaale 33, Pärnu- ja Viljandimaale 24, Lääne-Virumaale ja Põlvamaale üheksa uut nakkusjuhtu. Valgamaale kaheksa, Saaremaale seitse, Järvamaale kuus, Jõgeva-, Lääne-, Rapla- ja Võrumaale viis uut nakkusjuhtu. Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Üheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 354 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,9%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 18, haiglaravi vajab 290 patsienti

8. mai hommikuse seisuga viibib haiglas 290 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 44 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 33 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 18. Koju saadeti 22 inimest, kaks inimest viidi üle COVID-osakonda teise haiglasse ning 17 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 7% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 213 inimest (73%).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene: 73-aastane mees.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 7309 COVID-19 haigusjuhtumit 7036 inimesega.

8. mai seisuga on tervenenud 115 699 inimest. Neist 75 860 inimese (65,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 39 839 inimese (34,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 323 778 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 124 901. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 369 157 inimesele, kellest 214 135 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 155 022 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 13 789 doosi, kokku on manustatud 523 902 vaktsiinidoosi.

Alates selle nädala algusest saavad kõik 50-aastased või veel sel aastal 50-aastaseks saavad inimesed COVID-19 vastu vaktsineerima registreerida. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri.

50+ aastaste inimeste nimekirjad üleriigilises digiregistratuuris on avatud. Tervishoiuteenuse osutajad avavad järjest vabu aegu. Kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud, teevad oma ajad avalikuks vastavalt vaktsiinide olemasolule. Sellest tulenevalt muutub ka info üleriigilises digiregistratuuris.