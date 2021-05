Egle Letlane elab Riidaja külas ning töötab sealses lasteaias õpetajana. Ta tõdes, et kui nägi teiste kandidaatide nimesid, ei osanud enam võitu oodata. Tänavusel konkursil osales kuus ema. «Kandidaadid olid hästi toredad ja tugevad,» tõdes Letlane.

Aasta emaks valitud olla on naise sõnul uhke tunne. «See on nii tore ja uhke tiitel: sind on esitanud sinu enda lapsed, kellele sa oled kõige tähtsam. Nemad ongi kõige tähtsamad.»