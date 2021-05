Enim lisandus uusi nakatunuid Valgamaale

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 62 inimesel. 45 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 74, Pärnumaale 19, Tartumaale 16, Valgamaale kuus, Lääne-Virumaale neli, Järva-, Põlva- ja Raplamaale kolm ning Võrumaale kaks positiivset testitulemust. Saaremaal on üks uus nakatunu. Hiiu-, Jõgeva-, Lääne- ja Viljandimaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kuuel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 21, haiglaravi vajab 290 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 212 inimest ehk 73 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 3196 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 373 391 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 159 560 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 63 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.