Lähipäevade õhusooja maksimumid püsivad valdavalt üle 20 kraadi

Neljapäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm. Varahommikul jõuab Kagu-Eestisse pilvi ja suureneb vihma võimalus. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Päeval liigub kitsas pilvevöönd ühes vihmahoogudega liigub üle Eesti ja võib olla äikest. Tuul puhub idast ja kagust, ennelõunal ka kirdest ning tugevneb 5-10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 17-22, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, öö hakul Liivi lahe ääres puhanguti 14 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib äikest olla. Väiksem on saju võimalus Eesti põhjapoolses osas. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 14-19, meretuulega rannikul 10 kraadi.