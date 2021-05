Linnad muutuvad iga päevaga üha õierikkamaks

Võõrasemad, mis kevadlillede seas need kõige kangemad ja populaarsemad, on leidnud tee nii peenardesse ja pottidesse kui ka istutuskastidesse. «Võõrasema on selline taim, mis talub kuni viit külmakraadi, nii et nad on siin ilusalt ja vapralt vastu pidanud ja õitsevad kõigi rõõmuks,» nentis Valga valla haljastusspetsialist Pille Zimmer.