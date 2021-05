Aasta õde Marje Rebane on töötanud õena 28 aastat nii Tartu Ülikooli kliinikumis kui ka Valga haiglas. Enamuse sellest ajast on ta töötanud erakorralise meditsiini õena, aga ka psühhiaatria ja sisehaiguste valdkonnas ning osa aega ka kõrva-nina-kurgu kabinetis. Hetkel töötab ta nii kiirabi õe-brigaadijuhi kui ka kõrva-nina-kurgukabineti õena. Tal on pikaajaline kogemus usaldusisikuna ning julgus rääkida kaasa õdede ja hooldustöötajate töötingimuste parendamises. Ta on läbinud eriõe väljaõppe ning julgustab pidevalt nii noori kui ka vanemaid kolleege end täiendama.