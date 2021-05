2021. aasta esimese kolme kuu jooksul saavutasid absoluutse rekordtaseme nii kuuse- kui männipalgid, aastataguse ajaga on need kallinenud vastavalt 16 ja 18 protsenti. Hinnastatistika järgi oli esimeses kvartalis männipalgi hind 88,40; männipeenpalgil 80,99; kuusepalgil 79,80 ja kuusepeenpalgil 74,88 eurot tihumeetri kohta.

Eelmise aasta viimases kvartalis rekordi püstitanud lehtpuu jämesortimentide hinnad on tänavu mõnevõrra langenud: kasepalgi hind on kukkunud ligikaudu 12%, haava- ja lepapalk tagasihoidlikumalt 2%. Samas on aastataguse ajaga kõik sortimendid väga tugevalt kallinenud: haavapalk 30%, kasepalk 28,3% ja kasepakk 14,7%.