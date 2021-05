Üle 20 kraadi ulatuvaid soojamaksimume jätkub nädalaks

Laupäeval valitseb Läänemere õhuruumi väheaktiivne madalrõhuala. Öösel on sajuhooge hõredamalt ja võimalus on suurem Eesti läänepoolses osas, päeval sajab mandril hoovihma ja on äikest, saartel on saju tõenäosus väiksem. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde ja on võrdlemisi nõrk. Öösel on sooja 7-12, päeval on 16-21 kraadi, meretuulega rannikud on jahedad.

Pühapäeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja õige pisut tõusva õhurõhu foonil on ilm suurema sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Selgineva taeva all langeb öine õhutemperatuur 4-9 kraadini, päeval tõuseb 20 kraadi ümbrusse, rannikualadel tuleb merevee jahedusega arvestada.

Järgmise nädala esmaspäeva öösel jääb ülekaalu kõrgrõhkkonna mõju, taevas on vaid õhuke kõrge pilvekiht ja ilm sajuta. Päeval laieneb Läänemere lõunarannikult madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega Eesti kohale ning suureneb äikeseoht. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb. Öösel on sooja 7-12, päeval 17-22 kraadi, tihedamate sajupilvede all langeb 15 kraadi ümbrusse.

Teisipäeva öösel sajab madalrõhkkonna mõjuväljas veel sagedasti vihma. Päeval on kõrgrõhuväli mõjusam, pilvekiht õhem ja ilm suurema sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ja on mõõdukas. Öösel on sooja 7-12 kraadi, idapoolsetes maakondades võib paar-kolm kraadi soojemgi olla, päeval tuleb 15-19 kraadi, kuid veealad hoiavad rannikualad jahedad.

Kolmapäeva öö on kõrgema rõhuga foonil selgem ja sajuta ning vaikse ilmaga ning õhutemperatuuri miinimum langeb 5 kraadi ümbrusse. Päeval läheneb lõuna poolt väike madalrõhkkond ühes niiskema õhuga, mis pilvemassiks koondununa sajuhooge toob. Õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi lähedale, sajupilvede all ja põhjakaare tuulele avatud rannikualad on jahedad.