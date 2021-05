Viiruse leviku pidurdamiseks on oluline, et võimalikult suur hulk elanikkonnast saaks COVID-19 haiguse vastu kaitstud esimesel võimalusel. Seetõttu soovitab ekspertkomisjon oodata nende inimeste vaktsineerimisega, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud vähem kui kuus kuud tagasi, sest neil on läbipõdemise järgne immuunsus. „Nende inimeste jaoks ei ole vaktsineerimine praegu veel vajalik ja nii saab piiratud vaktsiinikoguste tingimustes võimaldada vaktsineerimist kiiremini nendele inimestele, kellel kaitse COVID-19 haiguse eest puudub,“ lisas prof Lutsar.