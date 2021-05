Laupäeval tuleb kuni 20 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, hommikuks saju tõenäosus väheneb, kohati tekib udu. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s, hommikul pöördub lõunakaarde. Sooja on 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s ning laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 10-12 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, kohati võivad sajuhood tugevad olla. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s, pealelõunal muutliku suunaga 1-7 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 16-20 kraadi, rannikul 12 kraadi ringis.