Soosiv suhtumine COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse püsib aga jätkuvalt kõrgel tasemel, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel mai alguses Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

Aprillis järsult langenud ohutunnetus püsib jätkuvalt madalal tasemel. Pooled inimestest arvavad, et terav kriis on möödas, kuid ohutusabinõude järgimine on endiselt oluline. Samas hindab 33% inimestest olukorda jätkuvalt kriitiliseks. Ohutunnetus on langenud märtsi keskpaigast, mil olukorda pidas kriitiliseks neli inimest viiest (81%).

Koos ohutunnetuse langusega väheneb järk-järgult ka ohutusabinõude järgimine. Kõiki viiruse leviku tõkestamiseks antud suuniseid järgib enda sõnul 73% elanikest ja see osakaal pole oluliselt muutunud. Eelmise kuu algusega võrreldes on vähenenud nende inimeste osakaal, kes püsivad kodus (48%→42%), samuti on vähenenud teistest inimestest piisava distantsi hoidmine (66%→61%) ning koosviibimiste vältimine (68%→61%).

„Olukorras, kus nakatumiste arv väheneb ning valitsus on asunud piiranguid leevendama, on ootuspärane, et ka inimeste ohutunne väheneb. Heade ilmade saabumisega püsitakse vähem kodus ja kasutatakse võimalusi vabas õhus olemiseks. Samuti on kasvamas vaktsineeritute arv, kes soovivad lubada endale mõnevõrra vabamat käitumist,“ ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu. „Inimeste ootus on, et vaktsineerimine võimaldaks neil naasta tavapärase elu juurde. Samas on viiruse leviku uue laine ärahoidmiseks oluline, et inimesed säilitaksid hoolsust täna kehtivate piirangute täitmisel.“

Pärast piirangute leevendamist mai alguses on suurenenud inimeste arv, kes arvavad, et meetmeid peaks hakkama uuesti karmistama. Kui aprilli teises pooles arvas 23% elanikest, et meetmeid peaks karmistama, siis mai alguseks oli nende osakaal kasvanud 32%-ni. Meetmete karmistamist pooldavad eelkõige Eesti rahvusest või eakamad elanikud.

Vaktsineeritute osakaal elanikkonnas üha kasvab – küsitluses osalenutest 36% sõnul on nad juba vaktsiini saanud. 42% plaanib end kindlasti või tõenäoliselt vaktsineerida. Kokku väljendab soosivat suhtumist vaktsineerimisse 77% inimestest, seejuures 95% üle 75-aastastest. Kindlasti või tõenäoliselt ei soovi end COVID-19 vastu vaktsineerida ligemale 20% inimestest, põhimõttelisi vaktsineerimise vastaseid on 2-3% elanikkonnast.

Vaktsineerimist toetava argumendina toodi varasemast rohkem esile põhjendust, et vaktsineerituna on võimalik naasta tavapärase elu juurde (21%→28%). Vaktsineerimise vastaste argumentide hulgas on varasemast enam nimetatud arvamust, et vaktsiinid ei paku piisavalt tõhusat või pikaajalist kaitset, vähenenud on arvamus, et vaktsiinide kohta pole piisavalt infot (37%→25%).