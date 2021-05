Tänahommikuse seisuga on Eestis end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitsnud 400 382 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 179 002 inimesel. Kõigist täisealistest on vaktsineeritud 37 protsenti ning üle 70-aastastest Eesti keskmisena 65 protsenti.