GALERII ⟩ Leigo üllatusterohke enduro võitis Priit Biene

Algselt mai esimesel nädalavahetusel toimuma pidanud ühepäevane enduro Leigo järvede ümbruse kuppelmaastikel lükati piirangute tõttu kahe nädala võrra edasi. Ilma silmas pidades tuli muudatus võistlusele kasuks, sest osalejad said sõita ideaalsetes tingimustes. Võistluse eelsed päevad olid kuivad, nii et mets peakorraldaja Riho Kollisti sõnul lausa tolmas. Laupäeva hommikul vahetult enne starti hakkas küll sadama ja tehti nalja, et Leigo tervitab kõiki traditsioonilise vihmaga. Vihm jäi aga peagi järgi ning see tähendas, et enamus sõidust kulges kuival rajal.

11-kilomeetrisel ringil oli üks enduro ja üks krossikatse ning ringe läbiti olenevalt klassist 3-5. Rajal ootas sõitjaid nii mõnigi üllatus: traditsiooniliselt hulk palke, millest nii mõnigi lõbusaid sõnumeid kandis, või kohver kirjaga “Ära siia sisse vaata”, mis peitis endas energiajooke, või siis kaunis tütarlaps, kes metsast väljapööravaid kihutajaid oma kehavõlude paljastamisega üllatas.

Päeva alustasid kiirelt Elary Talu (KTM, Sõmerpalu MK) ja soomlane Mika Karma (Husqvana, Kaubaalus RM Enduro Team), kes võitsid kumbki esimese ringi ühe katse. Kuid mida ring edasi, seda lähemale neile jõudis ning lõpuks neid edestas alguses kolmandaid-neljandaid aegu sõitnud Biene. Pärast viiendat ringi oli tema edu üldarvestuses teiseks tulnud Karma ees 25,6 sekundit. Talu kaotas Karmale omakorda 12,7 sekundit.

“Enda meelest sõitsin kohe alguses väga kiiresti, ei tea, kust see vahe alguses tuli,” ütles Biene pärast võistlust. “Aga ma täiega nautisin täna sõitu. Tõesti mõnus rada ja hea tunne. Vahetasin sel aastal ka 450-kuubikulise ratta 300-se vastu ja nüüd on nii, et mina juhin ratast, mitte ratas mind.”

Talu rääkis, et pärast eksimust ühel palgil kadus tal rütm ja ta püüdis lihtsalt katse kuidagi lõpetada. Võistluspäevast olid tal ainult positiivsed kogemused ja sõidutunde kogunes ka pea sama palju, kui ta sel hooajal üldse tsikli seljas on veetnud.

Kahjuks kukkus kohe esimesel endurokatsel E-2 klassi sõitja Ragnar Valdstein nii tõsiselt, et meedikud pidid teda rajale abistama minema ning teisel ringil jäeti seetõttu endurokatse välja. Haiglas arstide hoole all käinud Valdstein oli aga autasustamise ajaks võistluspaigas tagasi ning õnneks piirdusid vigastused rangluumurruga. “Mul oli see koht katsega tutvumise ajast valesti meeles,” rääkis vastu puud sõitnud Valdstein. “Mäletasin, et see on kiire koht, aga tegelikult oli seal kurv. Ega seal palju midagi teha ei jõudnud, hea oli, et suutsin vältida suuremat puud.”

Üldarvestuse kiireim olnud Priit Biene võitis Mika Karma ja Andris Grīnfeldsi ees ka E-2 klassi. E-1 klassi ainus osavõtja oli Riho Keerme (KTM, Jõhvi Motoklubi). E-3 klassis võidutses Elary Talu Tõnu Kallasti (KTM, Paikuse Motoklubi) ja Tajo Andressoo (KTM, Sõmerpalu MK) ees. E-40+ klassis suutis Riho Kollist (KTM, Sõmerpalu MK) end kodurajal maksma panna Rene Jerbachi (KTM, KTM Racing Estonia) ja Vaido Kalmi (KTM, Sõmerpalu MK) ees.

Ainsa tütarlapsena lõpetas Hanna Anton (KTM, Sõmerpalu MK), soomlanna Vilma Forsgren (Sherco) katkestas pärast teist endurokatset.