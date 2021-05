«Tegemist on ajaloolise hoonega, mis on ehitatud 19. sajandi lõpus, täpsemalt aastal 1875,» rääkis vallavanem Kalmer Puusepp. «Hoone on aastakümneid seisnud tühjalt, kuid nii Parksepa kool, vallavalitsus kui ka volikogu nägid, et see võiks leida kasutust. Kuna selles piirkonnas eraldi noortekeskust ei olnud, on see hoone selleks igati sobilik.»