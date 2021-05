Tänavused koolilõpetajad olid asetatud igas mõttes erilisse olukorda, kus maailma mõjutav pandeemia ei ole jätnud puudutamata kedagi. Ka Värska kooli lõpetajad pidid koolitööd lõpule viima teisel viisil, kui harjutud.

Lõpetajad leidsid, et mõnigi aine sai selgeks, ent mitmes aines jäi kahjuks ka palju omandamata. Nii õpilastele kui õpetajatele oli kaks viimast õppeaastat aga kindlasti uus kogemus.

Vallavanem Raul Kudre meenutas, et neli aastat tagasi andis haldusreform erakordse võimaluse Setomaa valla moodustamiseks. «Rahvas on selle vastu võtnud positiivselt,» leidis vallajuht. «Vald on arengusse kaasanud edukalt euroraha ja üks järgmistest ülesannetest on Värska koolihoone renoveerimine.»