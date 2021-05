Tivoli ahvatleb koroonaajal külastajaid tavapärasest rohkem

Rändava lõbustuspargi direktor Andrei kinnitas, et terviseameti luba avada Võrus atraktsioonid on neil olemas. FOTO: Tomi Saluveer

Võru Kagukeskuse parklas homme avatava rändava lõbustuspargi direktor usub, et inimeste huvi tivoli vastu on koroonaajal pigem suurenenud. Sestap nägi ta kõvasti vaeva, et saada terviseametilt selle tarbeks kooskõlastused.