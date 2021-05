GALERII ⟩ Filmi Vargamäel algas kolmas hooaeg

Külastuskeskuse tegevjuht Ingrid Ulst on öelnud, et Filmi Vargamäele võiks tulla kõik need, kes tunnevad sidet selle maalapiga, millel elame, loodusega ja selle rahvaga, kes siia on oma juured ajanud. Sest seda sidet maa, metsa ja põlluga ning eestlase natuuriga on külastuskeskuses tugevalt tunda.

«Loodame, et sellesuvine hooaeg tuleb sarnane eelmisele, seda nii külastajate arvult kui majanduslikult,» on ta öelnud.

Rõuge vallas Vastse-Roosa külas filmiti 2017. ja 2018. aastal suurfilmi «Tõde ja õigus». Sealsed hooned ja rajatised ehitati algselt vaid filmi tarbeks, kuid kompleks sai omanäoline ja muutus nii koduseks, et filmitegijad otsustasid selle alles jätta. Nii saigi alguse Filmi Vargamäe külastuskeskus.

Vaata galeriist hetki, mida eelmisel nädalavahetusel külastuskeskuses jäädvustati!