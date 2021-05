GALERII ⟩ Rosma metsajooks tõi kohale 123 jooksusõpra

3,8 km pikkusel rajal oli kiireim mees Kenny Kivikas ja kiireim naine Annika Rihma, mõlemad Eesti orienteerumiskoondise liikmed.

Lühema, 1,7 km lasteraja läbisid parimate aegadega Karl Oskar Martin ja Miina-Liisa Juhkam.

«Rõõmustav oli see, et palju osales noori ja lapsi. Kuigi ilmaolud ja piirangutest tulvil aeg ei teinud ürituse korraldamist kergemaks, oli hea näha, et nii paljud tahtsid tulla oma sportlikku vormi mõnusal metsarajal proovile panema,» ütles jooksu peakorraldaja Marko Avikson. «RMK abiga on Rosmal nii head terviserajad, mida lausa lust kasutada. Peagi valmib läheduses ka Põlva ümbruse pikim, Rosma-Peri kergliiklustee.»

Vanusegruppide parimad

M8: Mihkel-Markus Kütt

M10: Karl Oskar Martin

M12: Erik Marten Zernant

M14: Pärtel Külvik

M16: August Jakobson

M18: Jürgen Joonas

M20: Joosep Perv

M21: Kenny Kivikas

M35: Ken Raav

M40: Madis Osjamets

M45: Tõnis Piirisild

M50: Raul Kangur

M55: Peep Joonas

M60: Mart Külvik

M65: Ago Käis

N8: Sädeli Roos

N10: Miina-Liisa Juhkam

N12: Luisa Nõmmik

N14: Eva Lotta Joonas

N16: Marta Joonas

N18: Brigitte Panker

N20: Lorely Kõrvel

N21: Madli-Johanna Maidla

N35: Annika Rihma

N40: Pille Vinne

N45: Marika Rehemets

N50: Tiina Säälik

N60: Saima Värton

N65: Silvia Saarniit