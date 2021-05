Vanad raudristid ootavad oma saatust

Võru linnakalmistu kabeli seina najal seisab mitukümmend raudristi, mille juurde on toodud ka vanu hauakive. FOTO: Sten Mahov

Ehkki Võru linnakalmistu planeeringul on muu hulgas ette nähtud ka ajalooliste hauatähiste eksponeerimiskoht, toetuvad vanad hauaristid endiselt vastu kabeli seina. Ning sinna, kuhu on kogunenud ristid, on lisandunud ka vanad kalmukivid, mida seal aga olla ei tohiks.