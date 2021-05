Esmaspäevast on taas lahti meelelahutusasutused ja söögikohad

Esmaspäevast on lubatud viibida siseruumides muuseumites ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Osavõtjate piirarvuks kehtestatakse 200 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.

Peaminister Kaja Kallas on kinnitanud, et valitsus arvestab piirangute leevendamisel nakkusohu tasemega. «Me ei soovi hoida piiranguid päevagi rohkem kui vajalik, kuid peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib jätkuvalt. Seetõttu leevendame piiranguid järk-järgult. Panen kõigile eestimaalastele südamele, et kuigi lähenev suvi tõotab meile hingetõmbeaega, tuleb ikkagi olla vastutustundlik,» ütles ta.