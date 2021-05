Ööpäeva jooksul manustati 3729 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 437 731 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 226 105 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 36 inimesel. 30 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 10, Pärnumaale 9, Tartumaale 6, Võru ja Viljandimaale 5, Valgamaale 2 ja Lääne-Virumaale 1 uut nakkusjuhtu. Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Saaremaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 250,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,3%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 8, haiglaravi vajab 187 patsienti

24. mai hommikuse seisuga viibib haiglas 187 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 30 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 17 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 17. Koju saadeti 2 inimest, 1 inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 133 inimest (71%).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimest: 82-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1241 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 7743 COVID-19 haigusjuhtumit 7398 inimesega.

24. mai seisuga on tervenenud 121 114 inimest. Neist 79 508 inimese (65,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 41 606 inimese (34,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 395 229 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 128 669. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 437 731 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 226 105 inimesel

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 437 731 inimesele, kellest 211 626 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 226 105 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 3729 doosi, kokku on manustatud 640 813 vaktsiinidoosi.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 16 aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele.

Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).

Laadi Google Play või App Store'i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 276 769 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6811 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 70.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Olukord paraneb, kuid oht ei ole möödas

Väga kõrge riskitaseme tõttu tuleb ka ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahemaad, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda siseruumides maski. Isegi väheste haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.

