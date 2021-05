Otepää võõrustas lauluvõistlust «Valgamaa laululaps»

Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütles, et ta on siiralt tänulik kõigile laululaste juhendajatele. «Meie koostöö sujus toredasti. Kogu päev oli tempokas ning laste silmist oli tore näha rõõmu, et nad said laval esineda. Ka juhendajate tagasiside oli positiivne. Jäädi rahule korraldusega ning ka ilmaga, mis tegi lauljatele ning juhendajatele vaheaegadel palju rõõmu,» lisas Merle Soonberg.