«See plaan sündis mitu-mitu aastat tagasi, kui hakkasime tegema valla arengukava. Sinna sai sisse kirjutatud ilus avalik ruum, millele tuleb teha visioon ja see ellu viia,» rääkis Antsla vallavanem Avo Kirsbaum. «Vahepeal on maanteeamet (nüüdne transpordiamet – toim) Antslas kõvasti ehitanud, tarbijate ühistu on ilusa poe valmis teinud ja me ise oleme linnas vaeva näinud, et siin oleks mõnus olla. Nüüd tahame teha ilusa linnasüdame, nagu on meie naaberomavalitsustes.»

Kuidas täpselt Antsla keskpark ümber kujundada, selleks tellis vallavalitsus paari aasta eest kolmelt ettevõttelt nõustamise, millest kogutud ideed vormiti lähteülesandeks ning selle pealt omakorda kuulutati eelmise aasta lõpus välja riigihange. Võitnud ettevõttega OÜ Loovmaastik sõlmiti leping keskpargi visiooni ja põhiprojekti koostamiseks maksumusega 35 000 eurot.

Viimaste aastatega tublisti uuenenud Antsla kesklinnas on järjekord käes pargi ja sellega külgnevate alade ümberkujundamiseks. FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

«Tänaseks on saanud valmis eskiis ja 1. juunil on avalik arutelu. Vaatame, kuidas see rahvale peale läheb,» ütles Kirsbaum. «On juba tekkinud arutelu, mis seal võiks olla ja mida mitte olla.»

Lipuväljakust mänguväljakuni

«Lahendame ära lipuväljaku, suurte autode parkimise ja – mida on ammu tahetud – väikelaste mänguväljaku,» selgitas Antsla vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Liana Neeve.

Antsla kesklinna pargi planeeritav esinduslik osa. FOTO: Eskiis: Loovmaastik OÜ

Väikelaste mänguväljak on kavas siduda keskpargi ääres asuva kohvikuga. Lisaks on eskiisis parki paigutatud noorte- ja treeninguala, teraapiaaed, maleala, kuid ka turukohad Veski tänava ääres, kuhu tulevikus oodatakse talukauba pakkujaid.

Pargi ja Konsumi kaupluse vahele on sõiduteele plaanis paigutada liiklust rahustavad haljasalad ning mõtteid kogutakse ka Antsla keskse ringristmiku kujundamiseks.

«Oleme konsulteerinud hologrammi pakkujatega, aga on tulnud idee panna sinna metallist kolmemõõtmeline Tamme-Lauri tamm,» ütles Neeve. «Tore, kui ideesid oleks veel.»

Kiviparki ei tule

Elu on näidanud, et parkide uuendamine toob endaga üldjuhul kaasa ka vanade pargipuude maharaiumise, millest ilmselt ei pääse ka Antsla keskpark. «Meie eesmärk on puid võimalikult palju säilitada, sest me kindlasti ei taha siia kiviplatsi,» kinnitas Liana Neeve.

Tema sõnul on avalikustatud eskiisi puhul juba kostnud nurinat, et puid on seal liiga palju harvendatud. «Proovime säilitada võimalikult palju puid, kuid peame vaatama, et need kujunduse ja teeradadega kokku läheks,» lisas ta.

Antsla keskpargi ümberkujundamisel järgitakse ka moodsat mõtteviisi luua võimalikult vähe pügatavat murupinda, mida rohelise mõtteviisi pooldajad nimetavad ka roheliseks kõrbeks. «Idee on selline, et oleks võimalikult vähe murupinda, mida niita, ja võimalikult palju mitmekesiseid taimealasid,» kinnitas Neeve. «See on ökoloogilisem ja majanduslikult otstarbekam, sest ei pea nii palju niitma.»

Sellisena näevad eskiisi autorid Antsla kesklinna parki tulevikus. FOTO: Eskiis: Loovmaastik OÜ

Keskpargi ehitusprojekti peaks vallavalitsus kätte saama aasta lõpuks, kuid esimesed uuendused Antsla keskuses soovib vallavanem ära teha juba tänavu.

«Esimeses staadiumis soovime valmis teha lipuväljaku,» kinnitas Avo Kirsbaum. «Meil tähistatakse aastas ikkagi kaht suurt püha: vabariigi aastapäeva ja võidupüha. Kuid praegu on narr olukord, kus meil pole õiget kohta, kuhu lipumast panna.» Lipuväljak on kavandatud vallamaja vastu üle sõidutee Veski ja Kreutzwaldi tänava nurgale.

Ümberkujundatav ala hõlmab kesklinna parki, Veski tänava lõiku Põllu ja Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul, lipuväljaku ala, ringristmikku ning Põllu tänavat Jaani ja Veski tänava vahelisel lõigul. Projekteerimisega lahendatakse lipuväljaku kujundus, jalakäijate liikumisteed, mänguväljak, välikohviku ala, noorteala, veoautode parkimine Põllu tänaval ja muud eesmärgid.