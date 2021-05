Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et piirarvude suurendamine juunis-juulis on võimalik ainult inimeste vastutustundliku käitumise toel ning meie eesmärk on järk-järgult naasta harjumuspärase ühiskonna- ja majanduselu juurde. «Väga oluline on hoida praegust viiruse langustrendi ning kaitsta vaktsineerimisega riskirühmi, mille tulemusena on keskmine nakatunute vanus langenud alla 50. eluaasta. Leevendusi toetab teadmine, et juunikuu lõpuks on kaks kolmandikku täisealistest vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud,» ütles minister. «Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute samm-sammulist leevendamist toetavad ka terviseameti ja COVID-19 teadusnõukoja eksperthinnangud.»