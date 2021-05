Läinud nädala neljapäeval avati kooli õppehoone pargis õuesõppeklass, millel aitas valmida kohalik vald, ehitas Eston-V OÜ ning projekteeris Marksi Maja OÜ. «Looduslikus keskkonnas teadmiste omandamine on pingevabam ja ärgitab lapsi loodust rohkem väärtustama ja hoidma. Eriti tore on see, et õuesõppeklass loob võimalused tegevusteks iga ilmaga!» lausus kooli huvijuht Diana Pehk. Praegu kasutavad õpetajad ja õpilased õuesõppeklassi aktiivselt igapäevastes uurimuslikes, praktilistes, mängulistes tegevustes ja ka välikoosolekuteks.