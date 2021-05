Võrumaal esines pangakelmusi

Politsei sai 19. mail teate, et Võrus Vabaduse puiesteel asuvast pangakontoris avastati võltsimistunnustega 20-eurone rahatäht. Juhtunu uurimiseks alustati menetlust ja rahatäht saadeti ekspertiisi.

24. mail teatas Anstla vallas elav mees, et tema nimele on avatud Coop pangas arvelduskonto, millele on tema teadmata võetud erinevaid laene. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.