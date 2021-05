Juba mõnda aega on käinud eeltööd - mõõdetud ja planeeritud ning seatud paika haljastust. Töid on ees veel mõne päeva jagu, kuid muutused on aimatavad.

Väliterrasside tekkimine tänava äärde ja osaliselt sõiduteele liiklust otseselt ei takista, küll aga muutub sealne sõidutee osa veidi kitsamaks. Näiteks tasub ringteelt Vabaduse tänava suunas pöörates edaspidi panna tähele liikluskorralduse muutmiseks paigaldatud ajutisi märke ja teekatete markeeringut, mis märgitakse maha niipea, kui ilm seda võimaldab.

Veidi on muutunud Turu bussipeatuse asukoht. Kui enne paiknes see aadressil Vabaduse tn 27, siis nüüd on peatus ajutiselt viidud aadressil Vabaduse tn 23 asuva kontoritarvete kaupluse juurde.

Ümberkorralduse idee seisneb selles, et esimeste ilusate ilmade saabudes ootaksid Vabaduse tänaval inimesi rohelusega piiratud väliterrassid. Sooviksid ju paljud võimalusel einestada pigem päikeselisel väliterrassil, olgu siis parasjagu piirangud või mitte. Terrassil istudes võib ka niisama jalgu puhata ning ilusat suveilma nautida.