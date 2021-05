Nagu selgitas maanteemuusumi maanteemuuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Kanni Kallastu, siis lähemal uurimisel selgus, et tihasepaar on teinud oma pesa Corbexi mootori sisse, kus nüüd pojad koorunud ning nõudlikult oma vanemaid hüüdsid. «Eesti Ornitoloogiaühingu soovitusel piirasime linnukeste raudse kodu ümber ning teeme omalt poolt kõik, et linnupojad saaksid rahus suureks kasvada ning oma õigel ajal pesast välja lennata,» selgitas Kallastu. Ühingu soovitusel peab pesa olema piiratud vähemalt 10 päeva, sest senikaua on pojad pesas. «Meie hooleks jääb nüüd tagada, et linnupojad lisaks pesale leiaksid ohutu tee ka masinahallist välja.»