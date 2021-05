Valga kohtumaja. Pilt on illusteeriv. FOTO: Tiit Loim

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) otsib hankega Valga riigi- ja kohtumaja hoonele rekonstrueerimistööde peatöövõtjat, et kaasajastada muinsuskaitse all oleva ajaloolise hoone ruumilahendus, tehnosüsteemid, töötingimused ning hoone sisekliima.