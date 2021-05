Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš tunnustab keskerakondlasest endise vallavanema Ester Karuse toetuseks allkirju andnud inimesi, kuid rõhutab, et järgmise vallavolikogu koosseisu ja seeläbi ka vallavalitsuse liikmed valitakse siiski sügisestel kohaliku omavalitsuse valimistel.

«Demokraatia saab toimida vaid siis, kui tema reegleid tunnustame. Sealhulgas tuleb austada nii valimiste legitiimsust kui esindusdemokraatia põhimõtteid,» ütles Drubinš, kelle sõnul vajab Valga kõige enam töörahu. «Sügis ja valimised on peagi käes, nende saabumiseni tuleks lasta volikogul ja vallavalitsusel Valga inimeste heaks töötada,» ütles Drubinš, kes kutsub nii Ester Karuset kui tema toetajaid mitte tegema demokraatiast farssi.

«Kodanikualgatus on loomulikult tervitatav, kuid Valga vallavanema valib siiski eelmistel valimistel rahvalt esindusdemokraatia korras mandaadi saanud volikogu,» ütles Lauri Drubinš. «Hetkel on meile üle antud sisuliselt ettepanek anda vallavanema koht tagasi Ester Karusele, kes vallavanemana toimetades kaotas volikogu enamuse toetuse. Seega on volikogu Karuse küsimust tegelikult alles hiljuti arutanud.»