Vastne peatreener soovib sportlastesse süstida laskmise ja suusatamise harmooniat. «Laskesuusatamises on kõik komponendid olulised ja omavahel seotud. Laskmine on tähtis, aga ainult sellega tippu ei jõua. Minu hinnangul on efektiivseim kompleksne töö, laskmise ja suusatamise harmoonia saavutamine. Leian, et hea laskesuusatamisspetsialist peab kõike kompleksselt haarama, ei saa keskenduda ainult ühele osale tervikust. Sa ei saa olla suusatamise või laskmise spetsialist, pead olema laskesuusatamise spetsialist,» rääkis Fjodor Svoboda Postimehele.