Valga vallavolikogu poolt tänavuseks Valga aukodanikuks valitud punaristlane Aina Pääro loobub talle määratud tiitlist, sest leiab, et pole seda ära teeninud. «Mina loobun sellest, nii julge peab olema inimene. On paremaid inimesi, kes ühiskonnale ja Valgamaale on rohkem andnud kui minu Punase Risti juhtimine,” tõdes ta ise.