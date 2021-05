Valga vallavolikogu esimehe Lauri Drubinši sõnul selgus umbusalduse avalduse menetlemisel, et Keskerakonna fraktsiooni esitatud väited ei vasta tõele. «Opositsioon väitis ekslikult, nagu oleks asevallavanem Enno Kase suhtes algatatud kriminaalasi, kuid see ei leidnud kinnitust,» selgitas volikogu esimees Lauri Drubinš. «Vastab tõele, et Lõuna ringkonnaprokuratuur on algatanud kriminaalasja selgitamaks, kas vallavalitsus on aastatel 2018 ja 2019 rikkunud riigihangete korraldamise nõudeid, kuid Enno Kase suhtes ei ole tehtud ühtegi menetlustoimingut ja talle ei ole esitatud mingit kahtlustust.»