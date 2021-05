Orienteeruma tuli rekordarv osavõtjaid

Tavaliselt käib klubi orienteerumispäevakul keskmiselt 300 inimest. «Eks oli asi selles, et ilus ilm oli, osalesid mitmed organisatsioonid, näiteks Kaitseliidu rühmi tuli maakonnast, ka üks lasteaiarühm,» tõdes klubi eestvedaja Nikolai Järveoja ning. Sel korral oli avatud ka 2,6 kilomeetrine nöörirada, mille ka Põlva lasteaia Pihlapuu ühe rühma lapsed läbisid. «Aastas paar korda teeme seda, sest nöörirada on suur töö. Metsas tuleb üle kahe kilomeetri nööri panna ja pärast kokku kerida – rajameistrile on see suur töö.» Lisaks seitsmele tavalisele orienteerumisrajale ning nöörrajale, oli avatud ka rattaorienteerumisrada, kus 20 osalejat. «Tavaliselt rattaorienteerumise rada ei ole, aga seekord maastik lubas,» täheldas orienteerumisspordi edendaja.