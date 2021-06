GALERII ⟩ Triatleedid pidasid Käärikul kevadist treeninglaagrit

Kadrinas elav Janek Trepp (48) oli teist korda kodumaises laagris. Esimese pika triatloni läbimise kogemuse sai ta 2015. aastal Saksamaal. Kokku on tal selja taga neli täispikka triatloni, nüüd on taas sihikul Tallinna Ironman. «Ma pean endale meeldivamaks alaks kolmest just jooksmist, sest jooksurajal tean, et varsti tuleb pikale kannatusele lõpp. Laagris saab treenerite juhendamisel lihvida oma tehnilisi oskusi päris tublisti,» muheles rattaringilt kaasa Kadri-Ann Jundast (50) tagasi ootav Trepp. Jundas, kel tugeva suusataja taust ja üle kümne aasta triatlonidel võistlemise kogemust, pedaalis treeningul Juhansoni grupis.