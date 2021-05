Osalemas on Eesti parimad noored lauljad vanuses kuni 5 aastased kuni 20 aastased noormehed. Võistlustulla astub 30 solitsi seitsmest erinevast vanuserühmast, kellede seast selgitab žürii välja iga vanuserühma laureaadi. Soliste saadab sünfooniaorkester VENTUM Edmar Tuule juhendamisel.

Võistulaulmist on hindamas oma valdkonna professionaalne zürii koosseisus – helilooja ja koorijuht Andres Lemba, Rahvusooper Estonia solist Raiko Raalik, helilooja, koori- ja orkestrijuht ja lauluõpetaja Riivo Jõgi, koorijuht ja muusikapedagoog Elo Üleoja ja laulja, The Voice of Finland 2021 semifinalist Siret Tuula.