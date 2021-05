Kaks hooaeg on n-ö vaeslapse osas olnud noored käsipallurid. Noorte võistlused on enamuses ära jäänud ning ka treeningute läbiviimine on olnud raskendatud või pole saadud treeninguid üldse läbi viia seoses piirangutega. Kui Põlva Käsipalliklubi kasvandikud sünniaastatega 2003 ja 2004 said eriloa alusel treenida, siis nooremate poistega on olukord eriti keeruline. „Kaks aastat on ära jäänud noorte Eesti meistrivõistlused. Noorte treeningtegevus on olnud kinni, märtsi keskpaigast mai alguseni seisis kogu tegevus, mais sai õues treenida, kuid meil siin Eestis on vahelduva pilvisusega ilm, mistõttu oli päevi, kus tuli ka need õuetreeningud ära jätta. Lapsed on olnud isolatsioonis. Noorte pealt on näha, et distantsõppel olnud lapsed on närvilisemad, kapriissemad ja peavad uuesti õppima üksteisega arvestama ning sotsialiseeruma. Noorte tulevik teeb murelikuks, jääb vaid taaskord loota, et asi normaliseerub, saame saalis treenida, saame ka võistelda. See on oluline. Meie peamine tegevus on ju talvisel hooajal saalis,“ on Põlva treener nii murelik kui lootusrikas järelkasvu arengu osas.